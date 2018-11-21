Представители племени сентинельцев, которые проживают на Северном Сентинельском острвое, жестоко расправились с гражданином США. Американец был миссионером, и приехал проповедовать им христианство, пишет BBC.

Рыбаки, которые доставили американца Джона Аллена Чау на остров, заявили, что видели, как аборигены поразили миссионера стрелами, а потом бросили его тело на пляже. Контакт с андаманскими коренными народами, к которым принадлежит племя сентинельцев, является незаконным. Согласно последним данным, сталось всего 50-150 представителей этого племени. Правоохранительные органы арестовали семерых рыбаков за незаконную перевозку иностранца на остров.

Целью иностранца было проповедовать сентинельцам христианство. При этом полиция говорит, что ранее он уже посещал Северный Сентинельский остров. Тело мужчины обнаружили 20 ноября. В прошлом году правительство Индии запретило фотографировать или снимать на видео аборигенов андаманских племен. За нарушение запрета предусмотрено тюремное заключение сроком до 3 лет. В свою очередь, сентинельцы сопротивляются любым попыткам контакта со стороны людей извне. До сих пор представители племени не умеют добывать огонь. Они ведут образ жизни охотников-собирателей.

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