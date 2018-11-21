Эвакуация детей под Киевом: в школах распылили газ [ Редактировать ]
В школах Василькова и Белой Церкви Киевской области в коридоре подростки распылили газ из-за чего срочно эвакуировали сотни детей.
В результате распыления газа в городе Васильков эвакуировали школьников из 22 классов (400 детей), в Белой Церкви эвакуация не проводилась, но там удалось установить и задержать двух учеников 9 класса. В частности выяснилось, что один из них принес баллончик с газом, а другой на перемене выхватил его и распылил жидкость, сообщает пресс-служба Киевской области.
В обоих случаях никого не госпитализировали, никто не пострадал. На родителей хулиганов в Белой Церкви будет составлено административные протоколы. Лица других - в Василькове устанавливаются.
Ранее в николаевской школе распылили вещество, приведшее к отравлению десятков детей. Виновником также оказался ученик.
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