В НБУ определили главную задачу на 2019 год [ Редактировать ]
Первоочередной задачей для Национального банка Украины (НБУ) в 2019 году будет восстановление кредитования.
"Первоочередной задачей для Национального банка в следующем году будет восстановление кредитования, ведь именно кредитование является одним из главных двигателей экономического роста", - сказал глава НБУ Яков Смолий во время ежегодного общего собрания членов Европейской бизнес ассоциации 20 ноября, сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.
По словам главы Нацбанка, восстановлению кредитования будут способствовать как институциональные сдвиги с защищенностью кредиторов, в частности функционирование Кредитного реестра, который уже работает в Национальном банке, так и защита прав потребителей финансовых услуг.
"Потребители, будут чувствовать себя увереннее при принятии финансовых решений, активнее осуществлять финансовые операции и оживлять экономические отношения внутри страны", - отметил Смолий.
Он напомнил, что принятие парламентом разработанного при участии специалистов Национального банка закона "О валюте и валютных операциях" отправляет в прошлое устаревший Декрет о валютном регулировании и вводит новый для Украины принцип "разрешено все, что прямо не запрещено законом".
"При надлежащих макроэкономических предпосылках и повышении эффективности налогового законодательства, Закон позволит обеспечить полноценное свободное движение капитала и станет прорывным в экономической интеграции Украины с рынком ЕС. Он станет таким себе "безвизом для капитала", - подчеркнул Смолий.
Ранее в НБУ дали прогноз роста цен в Украине.
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