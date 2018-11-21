Потеря памяти: какие люди склонны к слабоумию [ Редактировать ]
Медики рассказали, какие люди больше всего склонны к слабоумию. Деменция характеризуется потерей памяти, нарушением мышления и речи, зрительными и слуховыми галлюцинациями и неврологическими расстройствами, пишет "Новости Ю".
Специалисты выделили три типа людей, которым больше всего грозит этот страшный недуг:
Фото: Pixabay
- Одинокие люди. Согласно данным, полученным учеными из Университета штата Флорида, одиночество повышает риск маразма на 40%. Одинокие люди более с склонны к депрессии, а их физическая активность - более низкая, чем у семейных. Данные факторы усиливают развитие хронических воспалений в организме, что в итоге разрушительно действует на мозг. Кроме того, у одиночек из-за отсутствия постоянного общения гораздо менее активно функционируют мозговые нейроны.
- Курильщики. Проводившееся в Южной Корее исследование с участием более 46 тысяч мужчин возрастом от 60 лет представило свидетельство того, что у курильщиков в этом возрасте ухудшаются мыслительные процессы, что усиливает их склонность к появлению слабоумия. По сравнению с теми, кто никогда не курил, среднестатистический потребитель табака имеет на 19% более высокий риск деменции. Курильщики, которые уничтожают от двух пачек сигарет в день, имеют склонность к слабоумию, повышенную уже на 172%.
- Худые люди. Исследователи Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили о том, что дефицит массы тела коррелирует с разного рода неврологическими недугами, включая умственные расстройства. У тех, кто слишком худощав, риск появления слабоумия особенно интенсивно растет в возрасте от 50 до 60 лет.
Ранее известный врач развенчал популярные мифы о здоровом питании.
по теме
Здоровое питание: врач развенчал популярные мифы
По словам специалиста, многие устоявшиеся представления о том, каким должно быть питание, - не более, чем миф или ошибка
Ученые создали имплант от "плохого настроения"
Американские ученые заявили, что поведение и настроение человека можно контролировать
Как сохранить мужское здоровье: советы диетолога
Известный украинский диетолог рассказала, как сохранить мужское здоровье
Как сохранить здоровье сердца: 5 золотых правил
Ученые из Швеции рассказали, как сохранить здоровье сердца
Самые полезные продукты для щитовидной железы (список)
Регулярное употребление этих продуктов помогает избежать симптомов, связанных с развитием болезни Хашимото