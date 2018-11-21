Медики рассказали, какие люди больше всего склонны к слабоумию. Деменция характеризуется потерей памяти, нарушением мышления и речи, зрительными и слуховыми галлюцинациями и неврологическими расстройствами, пишет "Новости Ю".

Специалисты выделили три типа людей, которым больше всего грозит этот страшный недуг:

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Одинокие люди. Согласно данным, полученным учеными из Университета штата Флорида, одиночество повышает риск маразма на 40%. Одинокие люди более с склонны к депрессии, а их физическая активность - более низкая, чем у семейных. Данные факторы усиливают развитие хронических воспалений в организме, что в итоге разрушительно действует на мозг. Кроме того, у одиночек из-за отсутствия постоянного общения гораздо менее активно функционируют мозговые нейроны.

Курильщики. Проводившееся в Южной Корее исследование с участием более 46 тысяч мужчин возрастом от 60 лет представило свидетельство того, что у курильщиков в этом возрасте ухудшаются мыслительные процессы, что усиливает их склонность к появлению слабоумия. По сравнению с теми, кто никогда не курил, среднестатистический потребитель табака имеет на 19% более высокий риск деменции. Курильщики, которые уничтожают от двух пачек сигарет в день, имеют склонность к слабоумию, повышенную уже на 172%.

Худые люди. Исследователи Лондонской школы гигиены и тропической медицины заявили о том, что дефицит массы тела коррелирует с разного рода неврологическими недугами, включая умственные расстройства. У тех, кто слишком худощав, риск появления слабоумия особенно интенсивно растет в возрасте от 50 до 60 лет.

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