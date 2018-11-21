Валентин Наливайченко запропонував план реформування безпекового сектора в Україні [ Редактировать ]
Об'єднати бази даних правоохоронних органів пропонує лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко. За його словами, це допоможе зробити життя українців безпечнішим.
Політик розповів про план реформування безпекового сектора в Україні. І одна з основ цієї стратегії - подолання корупції. Як наслідок - має піти в минуле радянська традиція, коли силовиків використовують проти громадян.
"Що в моєму розумінні забезпечити, або гарантувати безпеку? Перше - має бути чітке розуміння загроз, які існують. Номер один - криміналітет. Відповідно, проти цього має ефективно працювати Нацполіція. Друга - агресор зовнішньоросійський та російські спецслужби. Загроза третя - тероризм. Проти цього держава має створити бойовий антитерористичний центр", - заявив Валентин Наливайченко, лідер руху "Справедливість".
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