І одна з основ цієї стратегії - подолання корупції

Об'єднати бази даних правоохоронних органів пропонує лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко. За його словами, це допоможе зробити життя українців безпечнішим.

Політик розповів про план реформування безпекового сектора в Україні. І одна з основ цієї стратегії - подолання корупції. Як наслідок - має піти в минуле радянська традиція, коли силовиків використовують проти громадян.

"Що в моєму розумінні забезпечити, або гарантувати безпеку? Перше - має бути чітке розуміння загроз, які існують. Номер один - криміналітет. Відповідно, проти цього має ефективно працювати Нацполіція. Друга - агресор зовнішньоросійський та російські спецслужби. Загроза третя - тероризм. Проти цього держава має створити бойовий антитерористичний центр", - заявив Валентин Наливайченко, лідер руху "Справедливість".