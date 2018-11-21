В Україні сьогодні триває блокування доріг. У багатьох регіонах "євробляхарі" знову перекрили траси. Не обійшлось без сутичок з поліцією. Натомість у МВС зазначили, якщо власники авто з еврономерами не припинять заважати іншим учасникам руху, то правоохоронці перейдуть до жорсткіших дій. Чи прислухались до них мітингувальники? - розкаже Гліб Гаврилов.

Євробляхери блокували дороги й сьогодні.

У Чернівецькій області вони перекрили трасу на межі з Хмельниччиною. Свої автівки зупинили на проїжджій частині та кілька годин ходили по зебрі.

Не розблокували дорогу пікетники і в Полтавській області. Учора вони перекрили рух на виїзді з Полтави у напрямку Харкова. В інтернеті з'явилося відео як розлючені "євробляхери" накинулися на фуру, яка намагалася проїхати через натовп. Водій вимушений був зупинитися. Коли вийшов з машини - його оточили і намагалися побити. Чоловіка захищала поліція. Але одному з пікетників все ж вдалося вдарити водія.

Дві дороги були перекриті і у Львівській області. "Євробляхери" без зупинки рухались пішохідним переходом неподалік міста Розвадів, на трасі, що веде у Закарпаття. Блокували рух також поряд зі Старим Милятином на дорозі до Києва. Близько другої дня розійшлися.

Складно було проїхати і по міжнародній трасі "Київ - Чоп" у районі Рівного. Сьогодні пікетники не блокували рух повністю, а перекривали смуги по черзі на 20 хвилин. У поліції повідомили про сутички, під час яких троє правоохоронців отримали травми.

У Закарпатті міжнародна траса "Київ - Чоп" в облозі вже третю добу. Пікетники перекрили її біля КПП у селі Нижні Ворота. Кожні півгодини вони йдуть пішохідним переходом, через що утворюється затор. Потім на кілька хвилин рух відновлюють. У поліції вже відкрили кримінальне провадження за блокування траси. Поліція закликає водіїв машин з єврономерами - розблокувати дороги і проводити акції, не порушуючи прав інших громадян. Як написав у Twitter очільник МВС - ліберальна лояльність до "євробляхерів" закінчилася. Якщо вони не підуть самі, поліція вдасться до жорстких дій, але у межах закону, - зазначив Арсен Аваков.

"Патрульна поліція працювала цілу добу. Вони проводити роз'яснювальні роботи, також проводили регулювання, щоб транспортні засоби, які були заблоковані, проїхали через пішохідні переходи. Якщо не буде виконання вимог національної поліції України, то правопорушники будуть затримані", - заявив Євген Жуков, начальник департаменту патрульної поліції України.

Власники єврономерів поки припинили свої акції, утім зупинятись на цьому не збираються.