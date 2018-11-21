Призначити Оксану Маркарову - міністром фінансів, а нардепа Ірину Фріз - міністром у справах ветеранів - пропонує парламенту Володимир Гройсман. Відповідні подання Кабмін уже спрямував у Раду. А на засіданні уряду сьогодні підбивали підсумки сезону дорожнього будівництва. Як впоралися та які плани на наступний рік - дізнаємося від Ольги Теребинської.

Ухвалення проекту Держбюджету 22 листопада дасть можливість спокійно завершити поточний рік і планово розпочати наступний. Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час чергового засідання Уряду. Сьогодні воно розпочалося з хвилини мовчання - в пам'ять загиблих під час Революції Гідності.

"Хотів би сказати, що ми сьогодні відзначаємо день гідності і свободи, і він цей день є особливим. Я думаю, що в історії новітньої України, коли 5 років назад звичайні українські громадяни вийшли на майдан, щоби захистити свою гідність, свободу, право вибору і непревеликий жаль події, які розпочнились у ці дні принесли нам величезні втрати. Пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

В Україні завершився сезон ремонту і будівництва доріг. Про це повідомив глава "Укравтодору" Славомир Новак. За його словами, чи не вперше за роки незалежності він закінчився на початку листопада.

"На сьогодні з урахуванням останньої постанови по перерозподілу коштів на дорогах державного значення роботи виконані на 95%. нагадаю, що цього року підписання актів виконаних робіт та виплата коштів підрядним організаціям здійснюється тільки після перевірки якості сертифікованими спеціалістами", - заявив Славомир Новак, керівник Державного агентства автомобільних доріг України "Укравтодор".

Новак також повідомив, що на наступний рік у проекті держбюджету на будівництво та ремонт доріг закладено 51 мільярд гривень. Це 75% надходжень від акцизів, які будуть спрямовані в Дорожній фонд. Прем'єр-міністр підкреслив, що згідно з урядовою стратегією за 5 років якісними трасами з'єднають всі обласні центри. А пріоритетом, за словами Гройсмана, залишається захист життя та здоров'я учасників дорожнього руху.

"Ми визначили для себе за 5 років - ми з'єднаємо всі обласні центри хорошими якісними дорогами, приклади цих доріг вже є в Україні по всій країні. Насправді ми будемо це продовжувати робити і в наступному році. Хотів би вийти з ініціативою і доручити Мінінфраструктури, Володимир Омелян, будь ласка, опрацюйте, щоби ми подумали, яким чином можна забезпечити дітей спецзасобами світловідражаючими, аби їх було помітно під час там кружків, школи, повернення додому і так далі. Це буде серйозний захід", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Також Кабмін підтримав "антирейдерський законопроект". У ньому зокрема зазначено, що реєструвати право власності зможуть тільки державні підприємства. Комунальні установи такої функції позбудуться. Також, обмежать максимальну вартість послуг державних нотаріусів. Тепер законопроект чекає на голосування в парламенті.