Трамп втрутився в скандал навколо своєї дочки Іванки [ Редактировать ]
Не винувата! Дональд Трамп вирішив особисто втрутитися в скандал навколо своєї дочки Іванки через використання особистої пошти для службового листування. Чому спроби втихомирити пристрасті тільки ще більше їх роздмухали? Знає Дмитро Анопченко.
Поки команда президента намагалася розробити стратегію захисту та наполягала - мовляв, витримаємо паузу, Дональд Трамп усе ж вирішив втрутитися. Ще б пак, улюблену доньку звинуватили! Причому, зробив заяву не в Twitter, як він любить, а особисто, вийшов до преси і назвав всю цю історію "фейк ньюз" - фальшивкою.
"Листи не були засекречені, як у Гіларі Клінтон. Вони не були видалені, як у Гіларі Клінтон, яка стерла 33 тисячі повідомлень. Іванка не робила нічого, щоб сховати свої листи! Я сьогодні дуже швидко вивчив це - все є в президентських записах", - заявив Дональд Трамп, президент США.
Якщо у повідомленнях, які писала Іванка чиновникам Білого дому з особистої адреси справді немає нічого секретного - це все спростило б. Але демократи в Конгресі в цьому не впевнені - тож як і раніше, обговорюють можливість почати розслідування. Тим більше, що преса спіймала главу держави на протиріччях.
Якщо вірити президенту, користуватися особистою електронною поштою для службового листування (що й робила Іванка) - не таке вже й порушення. Ось тільки New York Times з'ясувала, що цієї весни Трамп планував доручити Міністерству юстиції порушити кримінальну справу проти Гіларі Клінтон - за той самий вчинок, і проти колишнього глави ФБР Джеймса Комі - він нібито покривав Клінтон і гальмував розслідування справи проти неї.
New York Times запевняє: Трампа вмовили не починати кримінального переслідування Клінтон і Комі тільки тому, що це загрожує йому особисто імпічментом за перевищення повноважень. Ось преса і запитує: коли ж президент був щирим? Навесні, вимагаючи кримінальної відповідальності, чи зараз - запевняючи всіх, що нічого страшного не сталося.
Тож хочеш-не хочеш - ці дві справи тепер пов'язані. Якщо Іванка відбудеться незначним переляком, то і до Клінтон претензій більше не можна висунути. А карати улюблену доньку глава держави, ясна річ, не буде.
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