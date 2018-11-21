Генеральна прокуратура почала розслідування у справі контрабанди деревини на Західній Україні [ Редактировать ]
Генеральна прокуратура почала розслідування у справі контрабанди деревини в Західній Україні. Там знайшли цілий потяг кругляка, а у документах значилось, що це - звичайні дрова.
Відомо, що якісну сировину звозили з різних регіонів України за сумнівними документами. Підозрювані в оборудках чиновники зараз під підозрою, триває слідство.
"Сім вагонів лісосировини, яка відповідно з пояснень експерта, який був на обшуках являється неоднорідною, тобто можливо були підроблені документи з приводу постачання вказаної лісосировини. Крім того, 16 листопада до Печерського суду було направлене клопотання про арешт вказаної лісосировини з метою проведення необхідних експертиз", - заявив Дмитро Воробій, слідчий Генеральної прокуратури України.
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