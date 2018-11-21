Оговорки по соглашению существуют лишь со стороны Испании. Илл.: pixabay.com

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку проекту договора о выходе Великобритании из Европейского Союза (Brexit).

Такжке она рассчитывет на то, что 27 государств-членов Европейского союза также одобрят соглашение Брюсселя и Лондона, передает Deutsche Welle.

"Мы одобряем договор о выходе", - подчеркнула канцлер в Бундестаге 21 ноября.

Меркель добавила, что "оговорки существуют лишь со стороны Испании", которая пригрозила не поддержать соглашение из-за своих территориальных претензий на Гибралтар.

13 ноября Британия согласовала условия Brexit с Европейским союзом. Затем британское правительство утвердило условия Brexit, после чего в отставку подали несколько министров.

Выход из ЕС поддержали в Великобритании во время референдума в июня 2016 года с 51,9% по сравнению с 48,1% голосов против.

Внеочередной саммит, посвященный завершению работы над соглашением по Brexit, пройдет 25 ноября. Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.