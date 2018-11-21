Іспанія саботує Брекзит. Мадрид заявив, що не підтримає угоду щодо виходу Британії з ЄС. Що не подобається Іспанії і чим це загрожує Лондону - в матеріалі Світлани Чернецької.

"Найсильніші в Європі" - написано на плакаті. Це Гібралтар - територія Великої Британії. Тут теж голосували на референдумі щодо Брекзиту. І 96% місцевих жителів захотіли залишитися в Євросоюзі. Але оскільки більшість британців проголосували за вихід, Гібралтару теж доведеться попрощатися з Європою.

Мова йде про територію площею всього 7 квадратних кілометрів. З населенням 33 тисячі людей. До завоювання Британією у 18 столітті, Гібралтар був частиною Іспанії. І Мадрид досі оскаржує його приналежність.

Іспанія вважає, що має право впливати на долю Гібралтару. Тож обіцяє заблокувати угоду, якщо Мадрид не запросять на переговори щодо Брекзиту

"Гібралтар не належить Великій Британії, його представляє Велика Британія, але він їй не належить. Отже ми вважаємо, що його майбутнє має вирішувати не Лондон та Брюссель, а Лондон та Мадрид. І якщо такі перемовини не гарантуються у тексті угоди щодо Брекзиту, нашому проєвропейському уряду доведеться голосувати проти такої угоди", - заявив Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії.

У Лондоні запевнили: не проти участі Іспанії в переговорах щодо Брекзиту. Але дороги назад немає. І Гібралтару доведеться покинути ЄС, як і усій Британії.

"Ми абсолютно непохитні у нашій підтримці Гібралтару, його народу та економіці. І ми завжди вважали, що Гібралтар враховано у наших переговорах щодо виходу. Ми хочемо угоду, яка працюватиме для всієї британської сім'ї і це стосується також Гібралтару", - заявила Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії.

У Брюсселі сподіваються до кінця тижня владнати усі непорозуміння. Адже вже в неділю зустрінуться лідери європейських країн, щоби узгодити умови розлучення Британії та ЄС

"Я поки не можу сказати точно, як вирішити претензії Іспанії, але сподіваюсь, що це питання буде закрито до неділі. Ми знаємо, наскільки складні дискусії щодо угоди з Брекзиту в самій Британії, але Німеччина проголосує за цей документ. На нього витрачено багато зусиль і було дуже складно, адже вихід із ЄС сам по собі складний", - заявила Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Крім Іспанії, жодна інша країна не висловлювала протесту проти умов розриву між Лондоном та Брюсселем. Втім, одного Мадрида вистачить, щоб цілком заблокувати процес Брекзиту.

Для погодження угоди щодо виходу Британії з ЄС не потрібне одноголосне рішення всіх країн ЄС. Вистачить кваліфікованої більшості - це 72%. Але у цьому питанні Іспанія отримала право вето від Брюсселю півтора року тому. І Мадрид ним з радістю скористається, якщо його умови не виконають.