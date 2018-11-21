Французький президент Еммануель Макрон зібрав уряд, аби зупинити масштабні протести, які охопили країну. Нагадаю, у Франції кілька днів поспіль водії, невдоволені зростанням цін на пальне, блокують дороги. Під час сутичок двоє людей загинули, півтисячі були поранені. Олена Абрамович розкаже більше.

Контратакою у відповідь на наступ - таку стратегію обрала французька влада, аби зупинити протести. Розгорнули активну кампанію в медіа, підкреслюючи: те, що відбувається - це не мирний протест, а дії радикалів та спроба дестабілізувати країну.

"Двоє загинули, п'ятсот отримали травми, і звісно, серед них багато поліцейських. Ми не можемо більше терпіти расистські, ксенофобські, антисемітські, та гомофобні інциденти, а вони дійсно відбувалися і були зафільмовані. Безпека на першому місці", - говорить Бенжамін Гріву, речник французького уряду.

Один з протестувальників загинув, намагаючись зупинити вантажівку. Ще один помер, потрапивши під колеса автомобіля. Його водій-жінка в паніці везла в лікарню дочку і врізалася в натовп демонстрантів. Чимало людей постраждали у сутичках з поліцією.

Організатори врешті закликали блокувальників доріг повернутися додому, бо така хаотична кампанія налаштовує народ проти них. Блокували дороги, нагадаю, через зростання цін на пальне. Так французький уряд намагається зменшити шкідливі викиди в атмосферу. Натомість малозабезпеченим громадянам пообіцяли субсидії для купівлі екологічніших авто.

"Ми зробимо все, що пообіцяли. Прогресивним, результативним шляхом змінимо систему податків і таким чином буде вирішена проблема з викидами вуглецю. Такі наші цінності, ми знаємо, що це необхідно зробити", - заявив Едуард Філіпп, прем'єр-міністр Франції.

Змінювати звички не просто, сказав французький президент. Він особисто не надто реагує на протести. Натомість продовжує офіційні візити до сусідніх держав. Останній - до Бельгії.

І якщо на вечері у бельгійського короля його не дуже турбували незручними запитаннями, то на зустрічі зі студентами Макрону влаштували міні-пікет.

Тим часом протести автомобілістів у Франції дещо вщухли. Якщо у вихідні на демонстрації прийшли до 300 тисяч людей, то тепер їхня кількість - не більше 10-ти тисяч, так відзвітували в поліції. Та невдоволення політикою Макрона сягнуло рекордного рівня - проти нього налаштовані 73% громадян.

Така політика французького президента відповідає вимогам Євросоюзу та, зокрема, умовам Паризької Кліматичної угоди. Країни, які її підписали, нагадаю, пообіцяли радикально зменшити шкідливі викиди в атмосферу. А Еммануель Макрон, який так захищав цю угоду, взявся за її виконання.