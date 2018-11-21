Навіщо італійська поліція знищила розкішні будинки на околиці Рима? Та як звучать популярні хіти з церковної дзвіниці? Про це та інше далі в нашому огляді.

Популярні хіти на церковний лад. Унікальна дзвонарка працює у найвищій дзвіниці Нідерландів в соборі міста Утрехта. Мало того, що Малгося Ф'єбіг - жінка, що дивно для такої посади. Вона ще й дуже творчо добирає репертуар для карильона - інструмента, що створює мелодію з десятків дзвонів. У її виконанні можна почути не тільки релігійні твори, а й класику світової естради.

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Усе, що нажите непосильним трудом. У Римі поліція знищила вісім маєтків мафіозі. Близько 30 років тому їх незаконно звели члени клану Касамоніка. У спецоперації брали участь шість сотень силовиків. Спершу у віллах провели рейд, а тоді - потрощили все будівельною технікою. Клан довго перебував у тіні, доки не влаштував помпезний похорон одному зі своїх хрещених батьків. Тоді вертоліт розсипав над Римом пелюстки троянд.

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Бути чи не бути з рогами швейцарським коровам? У гірській країні готуються до референдуму "За гідність худоби", де виборці мають визначити, чи стинати роги альпійським корівкам. Ця практика в Швейцарії дуже поширена. Але жорстока і шкодить тваринам - наполягають фермери. Роги допомагають коровам у терморегуляції. І у спілкуванні з особинами свого виду. Активісти пропонують винагороджувати фермерів, які бережуть роги худоби, виплатами по 200 доларів на рік.

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Коли розмір має значення. Американські авіакомпанії запускають літаки з вузькими туалетами. У деяких лайнерах ширина вбиральні - лише 61 сантиметр, що на 25 сантиметрів менше стандартного розміру. Така економія простору дозволяє втиснути в салон шість додаткових крісел. Здивовані пасажири запустили в мережі флешмоб - поширюють свої фото з міні-кабінок.

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Японія шукатиме воду на Місяці. Учені розробляють апарат, що зможе доставити на Землю зразки місячного ґрунту. Відправити на супутник його планують через 4-5 років. Також науковці міркують над створенням міжнародної місячної станції. Бажання долучитися до проекту вже висловили 5 космічних агенцій, які входять у програму МКС.