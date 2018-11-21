Даша Астафьева снялась абсолютно голой (фото) [ Редактировать ]
Украинская модель, певица, телеведущая и экс-солистка группы NikitA Даша Астафьева поразила поклонников откровенной фотосессией, для которой снялась абсолютно обнаженной.
Снимками поделился в Instagram автор - фотограф Никита Люлько.
Так, на одном из фото Астафьева полностью без одежды прижалась к окрашенной в черный цвет стены. Звезда прикрыла интимные места, но на снимке видна часть груди и ягодицы:
Фото: instagram.com/nickyashika
Возможно, Даша Астафьева хотела превзойти Светлану Лободу, которая ранее снялась в эротической сессии с дочерью.
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