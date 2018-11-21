Возле станции метро "Лыбедская" подрезали мужчину (фото) [ Редактировать ]
В подземном переходе столичной станции метро "Лыбедская" ранили мужчину.
Об этом сообщает "ГолосUA".
По словам очевидца, продавца Елены, она увидела, как мужчина падает на пол и рядом появляются следы крови.
"Вскоре к нему подбежали люди, начали салфетками вытирать кровь. Я видела все метров с 50 от места нападения. Приехала полиция, "скорая", мужчину забрали", - сказала она.
Потерпевшего госпитализировали, но не ясно, жив ли он. Причина нападения также не известна.
Ранее сообщали, что в Запорожье мужчина зверски напал на девушку у подъезда.
по теме
Стрельба в баре Киева закончилась трагедией (фото)
В Киева неизвестный устроил стрельбу, в результате которой пострадал человек
В Киеве нашли сгоревшую машину с трупом внутри
В столице обнаружили взорванную машину, внутри которой был труп
В Киеве мужчина покусал полицейского
Киевлянин жестоко напал на сотрудника полиции, прибывшего на вызов о семейном конфликте
В Киеве мужчина напал на школьницу в подъезде
В доме на ступенях возле лифта на 13-летнюю девочку напал мужчина
"Таблетки для похудения": в Киеве женщина продавала психотропное вещество
В Киеве полиция и прокуратура разоблачили женщину, которая через интернет-магазин под видом таблеток для похудения продавала запрещенное психотропное вещество