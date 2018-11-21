В подземном переходе столичной станции метро "Лыбедская" ранили мужчину.

Об этом сообщает "ГолосUA".

По словам очевидца, продавца Елены, она увидела, как мужчина падает на пол и рядом появляются следы крови.

"Вскоре к нему подбежали люди, начали салфетками вытирать кровь. Я видела все метров с 50 от места нападения. Приехала полиция, "скорая", мужчину забрали", - сказала она.

Потерпевшего госпитализировали, но не ясно, жив ли он. Причина нападения также не известна.

Ранее сообщали, что в Запорожье мужчина зверски напал на девушку у подъезда.