Биткоин за два дня потерял четверть стоимости [ Редактировать ]
Криптовалюта биткоин на торгах 20 ноября подешевела до $4271,4. Падение за последние сутки, по данным CoinMarketCap, составило 14,1%.
Капитализация биткоина упала ниже $75 млрд - до $74,26 млрд.
19 ноября курс биткоина превышал $5,5 тыс. Таким образом, криптовалюта за два дня потеряла четверть стоимости
Причиной на рынке считают неопределенность после хардфорка Bitcoin Cash, перенос запуска институциональной биткоин-платформы Bakkt, а также действия "медведей" - участников рынка, играющих на понижение.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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