Криптовалюта биткоин на торгах 20 ноября подешевела до $4271,4. Падение за последние сутки, по данным CoinMarketCap, составило 14,1%.

Капитализация биткоина упала ниже $75 млрд - до $74,26 млрд.

19 ноября курс биткоина превышал $5,5 тыс. Таким образом, криптовалюта за два дня потеряла четверть стоимости

Причиной на рынке считают неопределенность после хардфорка Bitcoin Cash, перенос запуска институциональной биткоин-платформы Bakkt, а также действия "медведей" - участников рынка, играющих на понижение.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.