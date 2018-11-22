"Нормандская четверка": названа дата и место встречи [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "нормандская встреча" пройдет на следующей неделе в Берлине.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса - ред.) обсуждался в "нормандском формате" на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине", - сказал Климкин.
По его словам, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе.
"Направление действий РФ заключается в легитимизации оккупации на Донбассе и попытке российский протекторат потом впихнуть в свободную демократическую европейскую Украину, что по определению невозможно. Также Россия спекулирует тем, что не хочет вести субстантивные переговоры, пытаясь указывать на выборы, которые будут в следующем году в Украине", - сказал Климкин.
Во встречах "нормандского формата" принимают участие четыре страны - Украина, Германия, Франция и Россия.
На прошлой встречи представители министерств иностранных дел стран "нормандской четверки" обсудили принципы миротворческой операции ООН на Донбассе.
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