Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "нормандская встреча" пройдет на следующей неделе в Берлине.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса - ред.) обсуждался в "нормандском формате" на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине", - сказал Климкин.

По его словам, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе.

"Направление действий РФ заключается в легитимизации оккупации на Донбассе и попытке российский протекторат потом впихнуть в свободную демократическую европейскую Украину, что по определению невозможно. Также Россия спекулирует тем, что не хочет вести субстантивные переговоры, пытаясь указывать на выборы, которые будут в следующем году в Украине", - сказал Климкин.

Во встречах "нормандского формата" принимают участие четыре страны - Украина, Германия, Франция и Россия.

На прошлой встречи представители министерств иностранных дел стран "нормандской четверки" обсудили принципы миротворческой операции ООН на Донбассе.