В России рухнул очередной мост (видео) [ Редактировать ]
В Воронежской области России обрушился мост через реку Савала. По данным регионального управления МЧС, обвал произошел во время ремонтных работ.
В результате пострадали шесть человек - двое водителей и рабочие, которые находились на мосту.
Российские СМИ сообщают, что обрушились обе стороны моста. Вместе с мостом в реку упали три машины. Мост не выдержал нагрузки от минимум двух машин, которые выехали на переправу.
Это уже тринадцатый мост в России, рухнувший буквально в течение месяца.
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