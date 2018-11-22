В Воронежской области России обрушился мост через реку Савала. По данным регионального управления МЧС, обвал произошел во время ремонтных работ.

В результате пострадали шесть человек - двое водителей и рабочие, которые находились на мосту.

Российские СМИ сообщают, что обрушились обе стороны моста. Вместе с мостом в реку упали три машины. Мост не выдержал нагрузки от минимум двух машин, которые выехали на переправу.

Это уже тринадцатый мост в России, рухнувший буквально в течение месяца.