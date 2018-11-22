В Киеве на детской площадке обнаружили труп (видео) [ Редактировать ]
В Киеве в Днепровской районе обнаружили труп. Мужчина скончался на лавочке на территории детской площадки около жилых домов по адресу улица Александра Бойченко, 14.
Об этом сообщает "Информатор".
Тело обнаружили жители рядом стоящего дома. Они вызвали полицию и скорую помощь. Мужчина лежал на лавочке без признаков жизни, у него изо рта шла пена и были спущены штаны.
На вид погибшему 35-40 лет. Документов при себе он не имел, поэтому установить личность пока не удалось.
По словам сотрудников полиции, выглядел он неблагополучно, но на бездомного не похож. По предположениям медиков, возможно, он скончался от передозировки, но предварительные выводы врачи сделали по внешним признакам.
Рядом с телом лежали только пачка сигарет и зажигалка. Причины смерти установят при вскрытии.
Ранее мы писали о том, что муж расчленил жену и фотографировал детей с трупом.
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