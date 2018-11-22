Власники "євроблях" розблокували дороги [ Редактировать ]
Усі дороги, які два дні перекривали власники "євроблях" - розблоковані. Про це повідомили в Нацполіції.
Загалом правоохоронці зареєстрували майже 2 сотні скарг громадян, більшість із яких стосуються перекриття руху в областях. Напередодні Верховна Рада остаточно затвердила закони про спрощене розмитнення авто.
Спікер Андрій Парубій одразу заявив, що направить документи на підпис президенту. А в МВС наголосили: в разі подальшого блокування руху на міжнародних трасах - правоохоронці діятимуть жорстко, але в межах закону.
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