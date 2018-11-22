Усі дороги, які два дні перекривали власники "євроблях" - розблоковані. Про це повідомили в Нацполіції.

Загалом правоохоронці зареєстрували майже 2 сотні скарг громадян, більшість із яких стосуються перекриття руху в областях. Напередодні Верховна Рада остаточно затвердила закони про спрощене розмитнення авто.

Спікер Андрій Парубій одразу заявив, що направить документи на підпис президенту. А в МВС наголосили: в разі подальшого блокування руху на міжнародних трасах - правоохоронці діятимуть жорстко, але в межах закону.