52 особи вже визнали винними в злочинах проти Майдану

Із чотирьох тисяч семисот злочинів, скоєних під час Євромайдану, більшість уже розкрита. Про це заявив Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань ГПУ.

За його словами, 52 особи вже визнали винними в злочинах проти Майдану, щодо них уже ухвалені вироки і призначене покарання. 15-ть тисяч фігурантів ще перевіряють, майже півтисячі з них оголосили підозру. За офіційними даними, під час зіткнень на Майдані загинули 123 людини, із них 104 - це активісти, 17 - правоохоронці.

Нагадаю, напередодні в Україні відзначили День Гідності і Свободи .

"У підозрі й вчиненні 73 вбивств під час протестних акцій повідомлено про підозру 56 особам - від колишнього керівника держави і до рядових правоохоронців. У судах вивчається 13 обвинувальних актів стосовно осіб, яких прокуратура звинувачує у скоєнні більшості із цих вбивств ", - заявив Сергій Горбатюк, начальник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України.