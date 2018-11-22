У Львові напередодні горіла обласна лікарня. Полум'я охопило дах будівлі. Евакуювали майже три сотні пацієнтів. Минулося без жертв, але збитки - чималі. Докладніше наші кореспонденти.

Близько 11-ої години зайнялося на даху над відділенням судинної хірургії. Коли прибули пожежники, вогонь охопив майже 200 квадратних метрів покрівлі. У цей час оперували пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями. Жодної операції не переривали, - кажуть медики. Усе завершили як слід, а вже потім вивозили хворих.

"Ми були в операційній, побачили дим зверху ну і мусили закінчити операцію.І все. Нас евакуювали", - розповідає Галина, медсестра.

Петро тиждень тому переніс операцію. Зараз чекає рішення лікарів куди переведуть. Чоловік був у палаті, коли почалася пожежа. Каже: медики діяли злагоджено, паніки не було. Пацієнти допомагали одне одному.

"Не було страшно, тому що робилося все нормально. Хто може , я йду я взяв того підвіз, наші люди є наші люди", - говорить Петро Дишко, пацієнт.

"Зробили ми все що могли, вогнегасники використали всі, позичили в сусідньому відділі, перекрили кисень. Перекрили всю електрику. Все, що могли те зробили. Решту за пожежниками", - заявила Дарія Сольман, лікар відділення судинної хірургії Львівської обласної клінічної лікарні.

Де саме загорілося і чому наразі невідомо. Пожежі призначили найвищий рівень складності. Майже сто вогнеборців прибули для гасіння. Через сильне задимлення вони працюють по черзі.

"Стіни, по стінах штукатурка і обшивка очеретяна. Вона вся на горищі там. От в тих приміщеннях, які на горищі. Тому приходиться їх всіх розбирати", - говорить Валерій Глобенко, заступник керівника ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Керівництво лікарні не знає, чому зайнялося. Головний лікар пояснює - приміщенню понад 100 років, дах дерев'яний. Саме у цьому корпусі, через реорганізацію лікарні, ще не встигли обробити стіни вогнетривкою речовиною.

"Ми обробили вже всі корпуса вогнестійкою рідиною. Зараз мали проводити як раз в тому корпусі обробку, виділені під це гроші були, але ми перетворювалися на в комунальне комерційне товариство і всі наші рахунки були закриті і ми не могли перерахувати гроші", - розповідає Михайло Гичка, гендиректор Львівської обласної клінічної лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "підпал". Адміністрація лікарні підраховує збитки.