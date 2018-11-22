21 ноября на Донбассе боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Враг осуществлял обстрелы наших оборонительных укреплений в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино", - сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также из минометов калибра 82 мм, они обстреливали позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово.

Опорный пункт наших войск у Крымского боевики дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановка два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ.

Вследствие обстрелов один из военнослужащих Объединенных сил получил ранение.

Ранее в ООН назвали новые данные о жертвах на Донбассе.