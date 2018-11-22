Узнав данные, хакеры могут с помощью отправки сообщений получить доступ к паролям. Илл.: pixabay.com

Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon разместил на своем сайте в открытом доступе имена и адреса электронной почты некоторых пользователей.

Так, пользователи сайта Amazon получили электронные сообщения от компании, в которых та предупредила о том, что их адреса электронной почты были "нечаянно обнародованы за технической ошибки", сообщает CNBC.

По словам онлайн-ритейлера, это произошло не по вине пользователей, и тем не нужно менять свои пароли или делать какие-либо другие действия.

В открытом доступе также оказались имена некоторых пользователей. В Amazon впоследствии сообщили, что проблема решена.

"Мы устранили проблему и проинформировали пользователей, которых она могла коснуться", - говорится в заявлении компании.

В Amazon не уточнили количество пользователей, личная информация которых оказалась обнародована, но подчеркнули, что электронные системы компании не подвергались хакерской атаке и не были сломаны.

Проблем в том, что узнав адрес электронной почты, злоумышленники могут с помощью отправки на нее мошеннических сообщений попытаться получить доступ к паролям пользователей сайта Amazon.

Напомним, в 2018 году Amazon объявили самой дорогостоящей компанией в мире.