Amazon раскрыл личные данные клиентов [ Редактировать ]
Крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon разместил на своем сайте в открытом доступе имена и адреса электронной почты некоторых пользователей.
Так, пользователи сайта Amazon получили электронные сообщения от компании, в которых та предупредила о том, что их адреса электронной почты были "нечаянно обнародованы за технической ошибки", сообщает CNBC.
По словам онлайн-ритейлера, это произошло не по вине пользователей, и тем не нужно менять свои пароли или делать какие-либо другие действия.
В открытом доступе также оказались имена некоторых пользователей. В Amazon впоследствии сообщили, что проблема решена.
"Мы устранили проблему и проинформировали пользователей, которых она могла коснуться", - говорится в заявлении компании.
В Amazon не уточнили количество пользователей, личная информация которых оказалась обнародована, но подчеркнули, что электронные системы компании не подвергались хакерской атаке и не были сломаны.
Проблем в том, что узнав адрес электронной почты, злоумышленники могут с помощью отправки на нее мошеннических сообщений попытаться получить доступ к паролям пользователей сайта Amazon.
Напомним, в 2018 году Amazon объявили самой дорогостоящей компанией в мире.
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