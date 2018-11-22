Женские имена, которые приносят удачу [ Редактировать ]
Имя, данное человеку при рождении способно оказать влияние не только на его характер, но и на судьбу, и именно поэтому имя для ребенка должно выбираться особой тщательностью, гласит народная мудрость.
Например, существуют женские имена, которые точно принесут удачу владелице, пишет Aloha!
1. София
София - древнегреческое имя, которое переводится как "мудрость". Девушки, наделенные этим именем при рождении задумчивы, молчаливы, но за этой молчаливостью кроется рассудительность и холодное спокойствие, которое не дает совершать опрометчивых поступков ни девушке, ни ее суженому.
Такое спокойствие внушает уверенность в светлое будущее и, как правило, так и получается - Фортуна сама приходит в дом к тем, кто в ней уверен и не бегает по свету в ее поисках.
2. Мария
Мария - также греческое имя, означающее "госпожа". Девушка с таким именем имеет добрый и веселый нрав и своим светом приманивает удачу, которой потом с легкостью делится с семьей и любимым человеком.
3. Анастасия
Анастасия - "возрожденная", "бессмертная". Обладательницы этого имени спокойны, но хорошо сходятся с людьми и легко приспосабливаются к любой жизненной ситуации, не теряя оптимизма. Такая вера в лучшее, а может другие тайные знания, сделали дом хозяек данного имени любимым местом Фортуны, который она покидает крайне редко.
4. Дарья
Дарья - "победительница". Мужское начало имени придает девушкам стойкость духа и отвагу в любых жизненных обстоятельствах, а удача любит смелых. Однако что бы заслужить доверие привередливой Фортуны девушке следует хорошо постараться, поэтому удача - это не дар свыше, как для обладательниц предыдущих имен, а трофей, вырванный в честном бою.
5. Анна
Анна - "благоволение". В характере девушки с таким именем присутствует настойчивость, трудолюбие, вдумчивость и кропотливость. Непрерывная работа над собой, над семейным счастьем, пусть и не сразу, но приносит свои плоды природы. - во взрослой жизни над семейным очагом девушки всегда будет распростерто крыло Фортуны.
6. Елизавета
Елизавета - "клятва", "почитающая Бога". Это царственное имя принадлежит девушкам, которые могут поймать удачу и за миг перевернуть судьбу свою и своих близких и все окружающие чувствуют это - ведь не зря люди так тянуться к носительницам данного имени.
7. Виктория
Виктория - "победа". Для молодых девушек с этим именем все в жизни дается с легкостью, все неудачи, если они и случаются, преодолеваются легко и с улыбкой. Такой жизненный настрой не только привлекает удачу, но и удерживает ее возле девушки всю жизнь.
Внимательно выбирайте имя для своего ребенка: это очень важно, если хотите, чтобы в дальнейшем ему сопутствовал успех, не устает напоминать вековая мудрость.
Существуют также имена, приносящие богатство - среди них, например, также есть Анна, что многих родителей приводит к идее сочетать многогранное влияние имени.
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