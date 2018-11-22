Имя, данное человеку при рождении способно оказать влияние не только на его характер, но и на судьбу, и именно поэтому имя для ребенка должно выбираться особой тщательностью, гласит народная мудрость.

Например, существуют женские имена, которые точно принесут удачу владелице, пишет Aloha!

1. София

София - древнегреческое имя, которое переводится как "мудрость". Девушки, наделенные этим именем при рождении задумчивы, молчаливы, но за этой молчаливостью кроется рассудительность и холодное спокойствие, которое не дает совершать опрометчивых поступков ни девушке, ни ее суженому.

Такое спокойствие внушает уверенность в светлое будущее и, как правило, так и получается - Фортуна сама приходит в дом к тем, кто в ней уверен и не бегает по свету в ее поисках.

2. Мария

Мария - также греческое имя, означающее "госпожа". Девушка с таким именем имеет добрый и веселый нрав и своим светом приманивает удачу, которой потом с легкостью делится с семьей и любимым человеком.

3. Анастасия

Анастасия - "возрожденная", "бессмертная". Обладательницы этого имени спокойны, но хорошо сходятся с людьми и легко приспосабливаются к любой жизненной ситуации, не теряя оптимизма. Такая вера в лучшее, а может другие тайные знания, сделали дом хозяек данного имени любимым местом Фортуны, который она покидает крайне редко.

4. Дарья

Дарья - "победительница". Мужское начало имени придает девушкам стойкость духа и отвагу в любых жизненных обстоятельствах, а удача любит смелых. Однако что бы заслужить доверие привередливой Фортуны девушке следует хорошо постараться, поэтому удача - это не дар свыше, как для обладательниц предыдущих имен, а трофей, вырванный в честном бою.

5. Анна

Анна - "благоволение". В характере девушки с таким именем присутствует настойчивость, трудолюбие, вдумчивость и кропотливость. Непрерывная работа над собой, над семейным счастьем, пусть и не сразу, но приносит свои плоды природы. - во взрослой жизни над семейным очагом девушки всегда будет распростерто крыло Фортуны.

6. Елизавета

Елизавета - "клятва", "почитающая Бога". Это царственное имя принадлежит девушкам, которые могут поймать удачу и за миг перевернуть судьбу свою и своих близких и все окружающие чувствуют это - ведь не зря люди так тянуться к носительницам данного имени.

7. Виктория

Виктория - "победа". Для молодых девушек с этим именем все в жизни дается с легкостью, все неудачи, если они и случаются, преодолеваются легко и с улыбкой. Такой жизненный настрой не только привлекает удачу, но и удерживает ее возле девушки всю жизнь.

Внимательно выбирайте имя для своего ребенка: это очень важно, если хотите, чтобы в дальнейшем ему сопутствовал успех, не устает напоминать вековая мудрость.

Существуют также имена, приносящие богатство - среди них, например, также есть Анна, что многих родителей приводит к идее сочетать многогранное влияние имени.