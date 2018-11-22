У Саудівській Аравії вперше стартувало телевізійне вокальне шоу [ Редактировать ]
Саудівська Аравія має таланти і нарешті може їх показати. У країні вперше в історії стартувало телевізійне вокальне шоу.
Участь у ньому беруть і чоловіки, і жінки. Така революція в ортодоксальній мусульманській державі стала можлива після курсу на лібералізацію суспільного життя. Його останніми роками впроваджує кронпринц Салман.
Це має покращити імідж Аравії у світі та залучити більше інвестицій.
"Дехто з наших родичів і друзів говорили: як ви можете дозволити дівчині з'явитися на телебаченні, це - ганьба, і це не відповідає нашим традиціям. Але я їм сказала - немає нічого неможливого. І я сподіваюсь, це можливість для інших жінок розвивати свої таланти", - говорить Тахані, мама учасниці телешоу.
по теме
Топ-10 лучших альбомов 2018 года
Издание Time составило список самых лучших альбомов уходящего года
Дочь Анджелины Джоли меняет пол
Дочь звездных родителей всерьез задумалась над сменой пола
Бари Алибасов женился на 80-летней возлюбленной (фото)
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов женился на своей бывшей супруге
В семье украинского музыканта случилось горе (фото)
Украинский рок-музыкант и солист группы O.Torvald Женя Галич сообщил о том, что в его семье случилось горе
Ани Лорак вернулась в Украину (фото)
Известная певица Ани Лорак показала новые снимки