В России умер начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил России (ГРУ) Игорь Коробов.

Генерал-полковник Коробов умер 21 ноября "после тяжелой и продолжительной болезни", - уточняет агентство ТАСС.

Ему было 62 года, и он стал вторым за 2,5 года начальником военной разведки России, который умер на посту. Предыдущий руководитель ГРУ Игорь Сергун умер 3 января 2016 года на своей подмосковной даче.

При Коробове руководители и сотрудники ГРУ попали под международные санкции и оказались в центре скандалов, самый громкий из которых - отравление в британском Солсбери их экс-сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери.