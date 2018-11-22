Умер глава ГРУ России [ Редактировать ]
В России умер начальник Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных Сил России (ГРУ) Игорь Коробов.
Генерал-полковник Коробов умер 21 ноября "после тяжелой и продолжительной болезни", - уточняет агентство ТАСС.
Ему было 62 года, и он стал вторым за 2,5 года начальником военной разведки России, который умер на посту. Предыдущий руководитель ГРУ Игорь Сергун умер 3 января 2016 года на своей подмосковной даче.
При Коробове руководители и сотрудники ГРУ попали под международные санкции и оказались в центре скандалов, самый громкий из которых - отравление в британском Солсбери их экс-сотрудника Сергея Скрипаля и его дочери.
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