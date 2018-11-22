Астронавты Международной космической станции (МКС) поздравили с орбиты жителей земли с Днем благодарения, который в 2018 году отмечают 22 ноября.

Космонавты надели по такому случаю футболки с изображением МКС и подписью "Дом" записали соответствующее видео, которое размещено в YouTube-канале NASA.

Поздравление записали немецкий командир нынешней экспедиции Александр Герст и американский инженер Серина Ауньон-Чанселлор. Россиянина Сергея Прокопьева в кадре нет: он, вероятно, снимает коллег на видео.

По случаю праздника на МКС собираются плотно закусить космической "индейкой" - набором еды с консервах и тубах, который Александр и Серина продемонстрировали на видео.

"От нашего стола - вашему! Желаем вас счастливого Дня благодарения. Где бы вы ни были сегодня, дома или в поездке, найдите время, чтобы провести вечер с семьей или друзьями", - сказала астронавт из США.

Совсем недавно в космосе впервые сняли видео сверхвысокого качества.