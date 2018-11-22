Землян поздравили с праздником (видео) [ Редактировать ]
Астронавты Международной космической станции (МКС) поздравили с орбиты жителей земли с Днем благодарения, который в 2018 году отмечают 22 ноября.
Космонавты надели по такому случаю футболки с изображением МКС и подписью "Дом" записали соответствующее видео, которое размещено в YouTube-канале NASA.
Поздравление записали немецкий командир нынешней экспедиции Александр Герст и американский инженер Серина Ауньон-Чанселлор. Россиянина Сергея Прокопьева в кадре нет: он, вероятно, снимает коллег на видео.
По случаю праздника на МКС собираются плотно закусить космической "индейкой" - набором еды с консервах и тубах, который Александр и Серина продемонстрировали на видео.
"От нашего стола - вашему! Желаем вас счастливого Дня благодарения. Где бы вы ни были сегодня, дома или в поездке, найдите время, чтобы провести вечер с семьей или друзьями", - сказала астронавт из США.
Совсем недавно в космосе впервые сняли видео сверхвысокого качества.
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