У Києві викрили групу наркоторгівців, які збували психотропи великими партіями. Під час обшуку в них вилучили кілька тисяч пігулок екстазі та ЛСД на майже мільйон гривень.

Також ділки мали в арсеналі два пістолети, рушницю та патрони.

Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.