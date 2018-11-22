У Києві викрили групу наркоторгівців [ Редактировать ]
У Києві викрили групу наркоторгівців, які збували психотропи великими партіями. Під час обшуку в них вилучили кілька тисяч пігулок екстазі та ЛСД на майже мільйон гривень.
Також ділки мали в арсеналі два пістолети, рушницю та патрони.
Затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі.
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