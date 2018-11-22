В Одесі на складі однієї з компаній поштових перевезень виявили майже 5 тисяч літрів підробного алкоголю. Серед напоїв був фальшивий коньяк, горілка та вино.

Усього на півмільйона гривень. До адресата відправлення не доїхало - завадили прикордонники спільно з податкывцями.

Хто вислав поштою 5 тисяч літрів фальсифікату встановлюють правоохоронці.