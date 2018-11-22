В Одесі на пошті виявили тисячі літрів підробного алкоголю [ Редактировать ]
В Одесі на складі однієї з компаній поштових перевезень виявили майже 5 тисяч літрів підробного алкоголю. Серед напоїв був фальшивий коньяк, горілка та вино.
Усього на півмільйона гривень. До адресата відправлення не доїхало - завадили прикордонники спільно з податкывцями.
Хто вислав поштою 5 тисяч літрів фальсифікату встановлюють правоохоронці.
по теме
Под Одессой мужчина жестоко убил друга
В Одесской области ревнивый мужчина убил своего друга
Под Одессой обнаружили повешенным 10-летнего мальчика
В петле из каната от шведской стенки нашли повешенным 10-летнего мальчика
На Одещині поліція затримала работоргівців
На Одещині поліція затримала 13-ох членів злочинної групи, яка утримувала людей у рабстві. Під час обшуків у них вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою, - повідомили в Нацполіції
На Одещині затримали злочинну групу, яка утримувала людей у рабстві
На Одещині поліція затримала 13 членів злочинної групи, яка утримувала людей у рабстві. Під час обшуків вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою, - повідомили в Нацполіції.
Под Одессой в рабстве находились 94 человека (видео)
В Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки