Журналісти виконували пісні, які в дитинстві чули від своїх матусь

Журналісти та відомі телеведучі напередодні влаштували в Києві доброчинний концерт. Своїми піснями медійники намагалися зібрати кошти на обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Побувала там і моя колега Юлія Касян.

Допомагати столичному центру дитячої кардіохірургії українські медійники взялися ще п'ять років тому. Спочатку влаштовували благодійні аукціони, а потім з'явилася ідея проводити спільні пісенні концерти. На них журналісти збирають гроші, щоб допомогти центру оновити медичне обладнання.

"Все операции в нашем центре проводятся абсолютно бесплатно. В ходе этого концерта, по крайней мере обещают, собрать деньги на закупку дорогущего стернатома, который поможет нам первое - безопасно, а второе - очень не травматично, то есть, не делая дополнительной травмы проводить разрез. Ну и достигать полости сердца гораздо быстрее, безопасней и с минимальными побочными явлениями", - говорить Володимир Жовнір, головний лікар дитячого кардіоцентру.

За тематикою концерту, журналісти виконували пісні, які в дитинстві чули від своїх матусь. Репертуар обирали самостійно. За лаштунками медійники розповідають, хоч і звикли до публічності, та перед виходом на сцену хвилюються.

"Сцена - це велика відповідальність, і коли ти виходиш на сцену, ти маєш ну принаймні мати голос. По-друге -відчувати себе на сцені доволі вільно. Коли я працювала журналістом, я працювала на камеру, я вмикалася, і я вважала: "а що такого на сцені, чого немає під час журналістської роботи?", але це виявилось зовсім не так. Сцена - це зовсім інше", - розповідає Валентина Левицька, керівник ранкових новин телеканалу "Україна".

Разом з журналістами до доброчинного заходу долучилася і творча малеча.

"Мы играем для больных деток, чтоб у них не болели сердечки. А музыка идет из нотов и там получается, образовывается, что детки понемножку выздоравливают", - кажуть Злата та Андрій, колектив Two Violin Kids.

Для одних концерт виявився справжнім вокальним дебютом, інші ж виходять на сцену вже третій рік поспіль. Один з таких - Олег Панюта. Ведучий розповідає, співати полюбляє змалечку, а для цьогорічного виступу не полінувався навіть самотужки перекласти пісню з французької.

"Якщо на першому концерті нас було не так багато, зараз сьогодні я дивився 25 позицій виконавців. Це дійсно тішить, тому що багато-багато людей, багато журналістів, колег, хочуть доєднатися до цієї прекрасної ініціативи", - говорить Олег Панюта, ведучий телеканалу "Україна".

Загалом треба зібрати близько півмільйона гривень. Гроші журналісти сподіваються отримати не лише від продажу квитків на концерт, а ще й від інших спонсорів, які довідаються про потреби медичного центру завдяки медіапідтримці.