Художня виставка, присвячена Майклові Джексону, відкривається у Парижі. На полотнах зображений король поп-музики в різних образах. Серед експонатів - як роботи іменитих Енді Воргола й Кіта Гарінґа, так і картини звичайних фанатів музиканта.

До цього зібрання з величезним успіхом показували в Національній портретній галереї Лондона. У французькій столиці куратори виставки теж сподіваються на аншлаг.

"Третина відвідувачів виставки в Лондоні ніколи до цього не були в нашій галереї. Також третина гостей були молодшими за 24 роки. Це та аудиторія, за яку борються всі музеї. Ці люди масово прийшли на виставку і я впевнений - так само буде й у Парижі", - говорить Ніколас Куллінан, директор Національної портретної галереї в Лондоні.