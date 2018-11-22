У Парижі відкрили виставку, присвячену Майклові Джексону [ Редактировать ]
Художня виставка, присвячена Майклові Джексону, відкривається у Парижі. На полотнах зображений король поп-музики в різних образах. Серед експонатів - як роботи іменитих Енді Воргола й Кіта Гарінґа, так і картини звичайних фанатів музиканта.
До цього зібрання з величезним успіхом показували в Національній портретній галереї Лондона. У французькій столиці куратори виставки теж сподіваються на аншлаг.
"Третина відвідувачів виставки в Лондоні ніколи до цього не були в нашій галереї. Також третина гостей були молодшими за 24 роки. Це та аудиторія, за яку борються всі музеї. Ці люди масово прийшли на виставку і я впевнений - так само буде й у Парижі", - говорить Ніколас Куллінан, директор Національної портретної галереї в Лондоні.
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