У Варшаві тестують бруківку, яка допомагає очищувати повітря від небезпечних автомобільних викидів. Нове покриття поклали на невеликій території в центрі польської столиці, але розробники вже зафіксували перші позитивні результати. Як працює диво-бетон - далі в сюжеті.

На вигляд це звичайна бруківка. Але саме вона допомагає зменшити забруднення повітря в одному з найбільш забруднених районів польської столиці. Бетон, із якого виготовлена тротуарна плитка, - екологічний. І сприяє розпаду небезпечних автомобільних викидів. Сам процес, - кажуть науковці, схожий до фотосинтезу, адже відбувається під дією сонця.

"Під ультрафілолетовими променями небезпечні оксиди азоту перетворюються на розчинні солі, які потім можна просто змити з поверхні бетону. Усе завдяки спеціальному складнику, який міститься в цементі. Це - діоксид титану, він і запускає весь процес", - розповідає Віолета Якєвіч-Рек, інженер.

За кілька місяців тестування в середмісті Варшави екологічний бетон покращив якість повітря на 30%. В ідеальних лабораторних умовах показники ще вищі - 70%. До того ж, що забрудненіше середовище, то краще працює бетон, - кажуть розробники.

"Чим довше небезпечні речовини контактуватимуть із цементом, тим ефективнішим буде процес. Саме тому краще застосовувати речовину в інтенстивно забудованих районах, де вентиляція та доступ до свіжого повітря обмежені. Це - найкращі умови для бетону", - говорить Кшиштоф Шершень, співрозробник.

Незважаючи на позитивні результати, місцеві екоактивісти скептично ставляться до винаходу. Кажуть: оксиди азоту, які ліквідує бруківка, не єдина небезпека від автівок.

"Пам'ятаймо, що машина - це двотонна купа металу на колесах. Її викиди - лише частина всього забрудення на дорогах. Через стирання шин та гальмування, наприклад, утворюється пил. До того ж кожне авто підіймає в повітря пил з узбіч. І цим лише збільшує забруднення", - говорить Пьотр Сєрґей, екоактивіст.

Та все одно бруківкою планують покрити більшість території міста. А в сусідніх офісах установити вимірювальні прилади, які щодня перевірятимуть рівень забруднення. У Польщі зараз особливо активно намагаються розв'язати проблему неякісного повітря. За даними Європейської агенції довкілля, за екологічними показниками країна посідає друге місце в ЄС після Болгарії. До того ж тридцять три із п'ятдесяти найзабрудненіших територій ЄС припадають саме на Польщу.