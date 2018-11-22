Педофил-рецидивист поджидал девочек у школы (фото) [ Редактировать ]
В одном из населенных пунктов восточной Украины рецидивист на улице набросился на 12-летнюю девочку, которая возвращалась из музыкальной школы.
"Подонок... предпринял попытку ее изнасиловать неестественным способом. Но ребенок вырвался и побежала на встречу родителям, которые должны были ее встретить. Отец попытался подонка задержать, но последний оказал сопротивление и скрылся", - пишет первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
Благодаря приметам, которые запомнила девочка, преступник был задержан полицейским, поднятыми по тревоге.
Насильником оказался 40-летний мужчина, который в 2007 году был осужден на 11 лет за изнасилование малолетнего ребенка.
"Преступник только вышел - и снова травмированная жизнь еще одного ребенка", - пожытожил Аброськин.
Фото задержанного: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
До этого в Николаеве в подъезде дома изнасиловали ребенка.
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