В одном из населенных пунктов восточной Украины рецидивист на улице набросился на 12-летнюю девочку, которая возвращалась из музыкальной школы.

"Подонок... предпринял попытку ее изнасиловать неестественным способом. Но ребенок вырвался и побежала на встречу родителям, которые должны были ее встретить. Отец попытался подонка задержать, но последний оказал сопротивление и скрылся", - пишет первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

Благодаря приметам, которые запомнила девочка, преступник был задержан полицейским, поднятыми по тревоге.

Насильником оказался 40-летний мужчина, который в 2007 году был осужден на 11 лет за изнасилование малолетнего ребенка.

"Преступник только вышел - и снова травмированная жизнь еще одного ребенка", - пожытожил Аброськин.

Фото задержанного: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

До этого в Николаеве в подъезде дома изнасиловали ребенка.