Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал проект государственного бюджета на 2019 год.

"Комитет ВРУ по вопросам бюджета поддержал проект изменений в Бюджетный кодекс и проект Государственного бюджета на 2019 год", - сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в Facebook.

Он добавил, что Комитет также одобрил кандидатуру Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины.

21 ноября премьер-министр Владимир Гройсман предложил Раде назначить исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову полноценным руководителем ведомства, а народного депутата Ирину Фриз - министром по делам ветеранов.