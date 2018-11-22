Госбюджет 2019: Комитет Рады одобрил проект [ Редактировать ]
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета поддержал проект государственного бюджета на 2019 год.
"Комитет ВРУ по вопросам бюджета поддержал проект изменений в Бюджетный кодекс и проект Государственного бюджета на 2019 год", - сообщил министр Кабинета министров Александр Саенко в Facebook.
Он добавил, что Комитет также одобрил кандидатуру Оксаны Маркаровой на должность министра финансов Украины.
21 ноября премьер-министр Владимир Гройсман предложил Раде назначить исполняющую обязанности министра финансов Оксану Маркарову полноценным руководителем ведомства, а народного депутата Ирину Фриз - министром по делам ветеранов.
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