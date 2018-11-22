Переименование областей должно быть проголосовано на местных референдумах - Сергей Левочкин [ Редактировать ]
Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" могут поддержать переименование Днепропетровской области в Днепровскую, но против переименования Кировоградской области. Об этом заявил народный депутат Сергей Левочкин в кулуарах Верховной Рады. По его словам, эти вопросы должны быть предметом прямой демократии.
"Мы, возможно, поддержим переименование Днепропетровской области в Днепровскую, но категорически против переименования Кировоградской области в Кропивницкую. Почему? Потому что, по нашим замерам, люди не поддерживают переименование Кировоградской области. Поэтому мы будем поддерживать то, чего хотят жители этих областей", - заявил Сергей Левочкин.
Политик объяснил, что существуют разные мнения по вопросу переименований, но "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает за решение их методом прямой демократии.
"Я считаю, и это наша общая позиция, что должны проводиться местные референдумы, и только после этого нужно определяться, проводить переименование или нет. Потому что нельзя из парламентского зала переименовывать города или области. Это решение должно быть предметом прямой демократии", - объяснил Сергей Левочкин.
В июле комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия поддержал законопроекты о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины № 8329 и 8380 о переименовании Днепропетровской и Кировоградской областей. 20 ноября Верховная Рада проголосовала за направление в Конституционный суд постановления о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую, но провалила голосование за переименование Днепропетровской области в Сечеславскую.
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