Ячмень на глазу нередко появляется в осенне-зимний период. Когда недостаток витаминов, погода переменчива. Иммунитет падает. А еще ячмень на нижнем веке опаснее, чем на верхнем. Давай разбираться, почему и что делать.

Ячмень - это инфекционное воспаление экзокринной железы или железы внешней секреции, расположенной на краю века. Различают ячмени двух типов – внутренний и внешний. В каждом случае ячмень характеризуется присутствием красноватого воспаленного бугорка и весьма чувствительных болевых ощущений. Причиной инфекции, провоцирующей появление ячменя, являются бактерии золотистого стафилококка.

Несмотря на то что методы лечения ячменя зависят от остроты воспаления, существует ряд довольно простых и эффективных методов решения и профилактики этой неприятной проблемы.

Симптомы и признаки ячменя на глазу

Появление воспаленного бугорка на краю верхнего или нижнего века.

Отечность века.

Болезненные ощущения и дискомфорт в области века.

Покраснение кожи и слизистой века.

Повышенная чувствительность века.

Наличие корочки на краю века.

Ощущения жжения в глазу.

Опущение века в результате отечности.

Ощущение зуда в области зрачка, как будто в глаз попала песчинка.

Ухудшение зрение, в частности снижение резкости.

Присутствие слизистых выделений, впоследствии образующих корочку на краю века.

Народные средства лечения ячменя на глазу

Несмотря на широкий ассортимент медикаментозных средств, многие люди по-прежнему предпочитаются избавлять от ячменя с помощью проверенных годами народных средств. Однако при любом ухудшении состояния ячменя и глаза в целом следует немедленно обращаться к специалисту.

Очищение

Бактерии золотистого стафилококка поражают сальную железу, и наличие грязи и пыли только усугубляет положение, способствуя распространению воспалительного процесса. Поэтому в борьбе с ячменем следует, прежде всего, следить за чистотой пораженной зоны. Промывать веко лучше всего теплой водой, исключив применение агрессивных средств. Протирайте область ячменя ватным диском, смоченным в чистой теплой воде, примерно каждые пять часов.

Теплый компресс

Сопровождающая ячмень отечность приводит к появлению неприятных болевых ощущений: несколько успокоить боль можно с помощью компресса из чистого полотенца или салфетки, пропитанной паром или теплой водой. Теплый компресс может спровоцировать гнойные выделения из ячменя, это вполне нормально, заметив гной, просто аккуратно очистите кожу. Ткань для компресса и очищения обязательно должна быть чистой. Теплые компрессы не только снимают боль и отечность, но и стимулируют созревание ячменя.

Одуванчик

Для стимуляции созревания ячменя и скорейшего избавления от него народные целители при каждом приеме пищи рекомендуют пить чай из одуванчика. Одуванчик оказывает прекрасное антибактериальное действие.

Чай

Компрессы из чайных пакетиков не только устраняют отечность и темные круги под глазами, но и помогают в кратчайшие сроки избавиться от ячменя на глазу. Дубильное вещество таннин, активное компонент, который содержится в чае, разглаживает и укрепляет кожу.

Травяной сбор

Для лечения ячменя можно приготовить травяной отвар из листьев акации и петрушки. Прокипятите травяное сырье в воде в течение 10 минут, затем остудите отвар, пропитайте им салфетку и поместите ее на веко с ячменем.

Вода и мыло

Иногда для избавления от ячменя пораженную зону регулярно очищают водой с мылом, правда, такой способ подходит только для лечения ячменя на веке. Закройте глаз и аккуратно промойте веко теплой водой с мылом.

Как избежать ячменя

Соблюдение правил гигиены часто позволяет избежать попадания инфекции и появление ячменя. Старайтесь содержать в чистоте кисти для макияжа, пользуйтесь чистыми носовыми платками и не надевайте чужие контактные линзы, равно как и не делитесь с другими своими собственными. Спровоцировать появление ячменя могут также и нарушения рефракции, при наличии такой проблемы, человек часто трет глаза, что в значительной мере повышает риск попадания инфекции.

Профилактика всегда обходится дешевле, чем лечение, но, если уж у вас появился ячмень, не паникуйте. Среди традиционных и народных средств обязательно найдется способ, который вам поможет.

Народные приметы про ячмень

Самое распространенное толкование ячменя - сглаз. Причем не случайный, а намеренный. То есть кто-то целенаправленно посмотрел вам в глаза и пожелал, чтобы под ними вскочил ячмень. Или просто от всей души пожелал вам чего-то нехорошего. В этой ситуации стоит радоваться, что вы отделались только ячменем.

Ячмень на правом глазу - примета более позитивная, чем на левом. Она говорит о том, что человек, который желает вам зла, не сможет добиться своего. Чтобы огородить себя от дополнительных злых чар, не поднимайте никакие предметы на улице или перед вашим домом, даже если они вас очень заинтересовали.

Ячмень на левом глазу - примета грозящего вам несчастья. Вы столкнулись с сильной личностью, которая вполне может закончить начатое и навести-таки на вас порчу. Но отметина на глазу - это только начало, симптом того, что активные действия против вас начаты. Для вас это предупреждение. И это хорошо – предупрежден, значит, вооружен. Внимательно осмотрите весь дом и свою одежду. Если найдете иголки, булавки, черные нитки, непонятные клубки, свертки, мешочки и все, чего не вы раньше не видели и чего не должно быть в таком месте, возьмите два листка бумаги, одним смахните находку на второй и сожгите ее вместе с листами за пределами дома.

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