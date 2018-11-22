Audi на полном ходу сбила 23 детей (фото) [ Редактировать ]
22 ноября в китайском городе Хулудао водителя автомобиля Audi совершил наезд на группу школьников, в результате чего не менее пяти человек погибли и еще 18 получили ранения.
ДТП произошло в 12:30 по местному времени (06:30 по Киевскому) в городе возле местной школы. Дети были учениками начальных классов, сообщает агенство Sina.
Все пострадавшие были госпитализированы. Водитель был задержан, ведется расследование.
21 ноября в Закарпатской области также случилось жуткое ДТП: погибших пришлось вырезать из покореженного металла.
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