22 ноября в китайском городе Хулудао водителя автомобиля Audi совершил наезд на группу школьников, в результате чего не менее пяти человек погибли и еще 18 получили ранения.

ДТП произошло в 12:30 по местному времени (06:30 по Киевскому) в городе возле местной школы. Дети были учениками начальных классов, сообщает агенство Sina.

Все пострадавшие были госпитализированы. Водитель был задержан, ведется расследование.

21 ноября в Закарпатской области также случилось жуткое ДТП: погибших пришлось вырезать из покореженного металла.