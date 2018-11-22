Пассажир нагло украл у таксиста планшет [ Редактировать ]
В Бердянске пассажир ограбил таксиста после того, как узнал цену за проезд. По словам мужчины он заранее договорился с водителем, что оплата за километр пути будет 50 гривен, пишет "Бердянск24". Однако по приезду на указанное место, таксист потребовал 67 гривен.
В итоге завязалась словесная перепалка, которая закончилась ограблением. Мужчина схватил находившейся возле водительского кресла планшет за 2150 гривен и убежал. Однако протрезвев на следующий день, горе-преступник осознал, что натворил и сам пошел в полицию.
Мужчина признал вину, отдал гаджет и попросил строго не наказывать, поскольку является кормильцем для семьи с пятью несовершеннолетними детьми. В результате суд учел все смягчающееся обстоятельства и обязал мужчину выплатить штраф в размере 850 гривен.
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