Следовать за модой или нет - выбор каждого. Однако, совсем не обязательно покупать тысячу и одну вещь каждый сезон, чтобы выглядеть стильно и ярко.

Как собрать базовый гардероб на холодное время года и что обязательно должно в него войти? Смотрите в видео!

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