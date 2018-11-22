Базовый гардероб: как собрать модный образ на осень-зиму (видео) [ Редактировать ]
Следовать за модой или нет - выбор каждого. Однако, совсем не обязательно покупать тысячу и одну вещь каждый сезон, чтобы выглядеть стильно и ярко.
Как собрать базовый гардероб на холодное время года и что обязательно должно в него войти? Смотрите в видео!
Читайте также о модном осеннем маникюре.
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