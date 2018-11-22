Судно затонуло недалеко от Керчи. Илл.: dic.academic.ru

22 ноября российский сухогруз с зерном затонул на выходе из Керчь-Еникальского канала в оккупированном Крыму.

Баржа с 3 300 тоннами зерна утонула в 600 метрах от берега и залегла на глубине 10 метров, передает ТАСС.

Буксир шел под российским флагом на выгрузку в порт Кавказ. Он пока остается в зоне затопления баржи. Порт приписки судна - Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина происшествия устанавливаются.

В судоходной компании "Аракс", которой принадлежат баржа и буксир заявили, что поднимать баржу не планируют.

"Члены экипажа не пострадали. Баржа не имеет топливных танков, нет загрязнения окружающей среды", - прокомментировали в компании.

До этого у берегов российской Камчатки затонуло судно, после чего некоторые членов экипажа пропали без вести.