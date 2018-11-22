Возле Керчи утонул российский корабль [ Редактировать ]
22 ноября российский сухогруз с зерном затонул на выходе из Керчь-Еникальского канала в оккупированном Крыму.
Баржа с 3 300 тоннами зерна утонула в 600 метрах от берега и залегла на глубине 10 метров, передает ТАСС.
Буксир шел под российским флагом на выгрузку в порт Кавказ. Он пока остается в зоне затопления баржи. Порт приписки судна - Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина происшествия устанавливаются.
В судоходной компании "Аракс", которой принадлежат баржа и буксир заявили, что поднимать баржу не планируют.
"Члены экипажа не пострадали. Баржа не имеет топливных танков, нет загрязнения окружающей среды", - прокомментировали в компании.
До этого у берегов российской Камчатки затонуло судно, после чего некоторые членов экипажа пропали без вести.
по теме
Российский корабль утонул у Камчатки, моряки пропали
У берегов российской Камчатки затонуло судно, после чего некоторые членов экипажа пропали без вести
Массовое ДТП в Днепре: Subaru кувырком трощил авто (фото, видео)
В Днепре произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей
Лифт с людьми сорвался с 95 этажа
В Чикаго лифт со студентами и беременной женщиной упал с высоты 95 этажа
Украина арестовала иностранные суда за вход в порты Крыма
Украина приняла меры касательно иностранных судов, которые заходили в порты аннексированного Россией Крыма
Военный корабль НАТО протаранил танкер в Норвегии
У берегов Норвегии столкнулись военный фрегат и танкер, из-за чего пострадали люди