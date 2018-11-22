Пенсии в Украине: когда и на сколько повысят [ Редактировать ]
С 1 декабря 2018 года минимальный размер пенсий возрастет на 62 гривны - до 1 497 гривен.
"С 1 декабря этого года прожиточный минимум и минимальный размер пенсий возрастет... Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает пресс-служба Кабинета министров.
Кроме того, с 1 января 2019 года состоится очередное повышение пенсий военным пенсионерам.
"Уже второй год подряд будут перечисляться пенсии военным пенсионерам, а это более полумиллиона наших сограждан", - сказал Розенко.
Затем, 1 марта 2019 года, состоится осовременивание пенсий для 10 миллионов пенсионеров.
"Для более 10 миллионов граждан с 1 марта 2019 года состоится осовременивание пенсий. Выплаты вырастут примерно на 12-17%. И это будет происходить уже ежегодно", - подчеркнул Вице-премьер-министр.
"Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - уточнил вице-премьер-министр.
Ранее Кабмин назначил нового председателя Пенсионного фонда Украины.
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