В Днепре полиция разыскивает 11-летнего Ступака ,Олега Олеговича. Мальчик ушел из дома, расположенного на проспекте Симферопольском, пишет "Информатор".

Ученик 6-го класса не выходил на связь с родными и близкими с 7 ноября. Приметы ребенка: рост 130 см, худощавое телосложение, светлые волосы и серые глаза. Родные и близкие Олега Ступака не теряют надежду, надеются найти его и просят помощи у всех неравнодушных жителей Днепра.

Фото: "Информатор"

Если вы видели пропавшего мальчика или знаете, где он может находиться, сообщите на спецлинию "102" или в Соборное отделение полиции: 246-50-02.

Ранее в Борисполе пропала 13-летняя девочка.