В Днепре 11-летний ребенок пропал без вести [ Редактировать ]
В Днепре полиция разыскивает 11-летнего Ступака ,Олега Олеговича. Мальчик ушел из дома, расположенного на проспекте Симферопольском, пишет "Информатор".
Ученик 6-го класса не выходил на связь с родными и близкими с 7 ноября. Приметы ребенка: рост 130 см, худощавое телосложение, светлые волосы и серые глаза. Родные и близкие Олега Ступака не теряют надежду, надеются найти его и просят помощи у всех неравнодушных жителей Днепра.
Фото: "Информатор"
Если вы видели пропавшего мальчика или знаете, где он может находиться, сообщите на спецлинию "102" или в Соборное отделение полиции: 246-50-02.
по теме
Под Киевом пропала 17-летняя девочка
Полиция Киевской области разыскивает девочку-подростка, которая исчезла два дня подряд
Шли в школу и исчезли: в Сумской области пропали дети
В Сумской области полиция разыскивает группу школьников; самому младшему 9 лет
В Борисполе пропала 13-летняя девочка
Полиция разыскивает 13-летнюю школьницу, которая утром уехала на учебу, но так и не вернулась домой
В Херсоне ребенок выпал из троллейбуса
Жуткий инцидент произошел в одном из троллейбусов Херсона в среду, 21 ноября
Пропавшего без вести харьковчанина нашли мертвым
Под Харьковом нашли тело 27-летнего молодого человека