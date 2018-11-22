Без дивана в гостиной просто не обойтись. Многие современные модели не только обеспечивают уют и комфортный отдых, но и служат полноценным спальным местом. Что учитывать, выбирая мягкую мебель, рассказываем в нашей статье.

Размер помещения

Диван, как и любая мягкая мебель, должен органично вписываться в интерьер и не перегружать его. Для маленьких помещений выигрышными станут прямые двух- и трехместные модели, а также компактные "малютки" шириной до 2 м (при необходимости трансформируется в полноценное спальное место). В просторную гостиную выбирайте вместительную прямую или угловую модель шириной более 3 м. Такой диван можно установить у стены или выдвинуть в центр комнаты.

Каркас

От материала каркаса зависит срок службы и цена изделия. Для изготовления бюджетных моделей, как правило, используются комбинированные материалы - брус сосны, фанера или ДСП, соединенные между собой металлическими скобами. Мебель средней и высокой ценовых категорий отличается каркасом из металлического профиля или массива натурального дерева (дуба, ореха, ясеня, бука). Детали конструкции соединяются сваркой или креплениями из нержавеющей стали. При производстве элитной мебели используется дерево редких или ценных пород, поэтому стоить такой диван будет достаточно дорого.

Механизм

Раскладной механизм выбирайте в зависимости от назначения мебели (гостевая или для повседневного сна). Самые распространенные на сегодняшний день механизмы трансформации - "Книжка" и "Еврокнижка". Их преимущество в минимальном количестве составляющих элементов, практичности, долговечности и надежности. Оснащенные ими диваны простые в эксплуатации и идеально подходят для ежедневного сна.

Наполнитель

Современные производители мягкой мебели в качестве наполнителя используют:

поролон (в бюджетных моделях);

полиуретан (средняя ценовая категория);

пружинные блоки (в ортопедических раскладных диванах);

латекс (мебель элитного класса).

Диван для сна лучше выбирать с многослойным наполнителем. Жесткий нижний ярус придает дополнительную упругость, а мягкий верхний слой обеспечивает комфорт во время отдыха.

Обивка

Максимально долго сохранить привлекательный вид дивана поможет качественная обивка. Эксперты рекомендуют выбирать обивку для мягкой мебели с тефлоновой пропиткой. Такое покрытие не впитывает влагу и служит дополнительной защитой от пыли и загрязнений.