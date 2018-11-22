Жених Регины Тодоренко раскрыл подробности их интимной жизни [ Редактировать ]
Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов откровенно ответили на каверзные вопросы о друг друге специально для специально для Glamour TV. Ранее знаменитости стали победителями премии "Женщина года" Glamour 2018 в номинации "Пара года".
В то время, как беременная Тодоренко в основном отшучивалась, то ее жених решил разоткровенничаться.
На вопрос "Почему им так и не удалось посмотреть фильм "Чудо-женщина", исполнитель рассказал интимные подробности их жизни.
Когда мы начали встречаться, только вышел фильм "Чудо-женщина". Много раз пытались его посмотреть, когда мы приходили домой, не доходило до фильма. Мы друг друга очень страстно любили, нежно и искренне.
Регина немного засмущалась от откровений жениха и стала его перебивать и спрашивать зачем он это рассказывает.
"Потому что это правда. Лучше признаться честно, чем сказать "у нас не доходило дело до фильма". А так мы же любили друг друга. Потом обнимались и засыпали", - ответил Топалов.
Смотрите также полное интервью звездной четы:
Ранее Регина Тодоренко раскрыла пол будущего ребенка.
по теме
Как правильно пить вино: Мадонна провела мастер-класс (видео)
Поп-королева в очередной раз эпатировала публику
Дочь Анджелины Джоли меняет пол
Дочь звездных родителей всерьез задумалась над сменой пола
Бари Алибасов женился на 80-летней возлюбленной (фото)
Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов женился на своей бывшей супруге
Знаменитую российскую певицу экстренно госпитализировали
Популярную российскую певицу экстренно госпитализировали во время концерта
Знаменитый певец отказался от дочери-инвалида
Популярный российский певец прекратил общение со своей маленькой дочерью с диагнозом ДЦП