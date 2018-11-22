Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов откровенно ответили на каверзные вопросы о друг друге специально для специально для Glamour TV. Ранее знаменитости стали победителями премии "Женщина года" Glamour 2018 в номинации "Пара года".

В то время, как беременная Тодоренко в основном отшучивалась, то ее жених решил разоткровенничаться.

На вопрос "Почему им так и не удалось посмотреть фильм "Чудо-женщина", исполнитель рассказал интимные подробности их жизни.

Когда мы начали встречаться, только вышел фильм "Чудо-женщина". Много раз пытались его посмотреть, когда мы приходили домой, не доходило до фильма. Мы друг друга очень страстно любили, нежно и искренне.

Регина немного засмущалась от откровений жениха и стала его перебивать и спрашивать зачем он это рассказывает.

"Потому что это правда. Лучше признаться честно, чем сказать "у нас не доходило дело до фильма". А так мы же любили друг друга. Потом обнимались и засыпали", - ответил Топалов.

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