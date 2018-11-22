Песня Насти Каменских попала в мировой чат Billboard [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских со своей испаноязычной песней "Peligroso" попала в мировой чарт авторитетного музыкального издания Billboard. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Таким образом, Каменских стала первым украинским исполнителем, который сумел завоевать любовь латиноамериканского слушателя и попасть в рейтинг Billboard в разделе Tropical Songs.
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Песня "Peligroso" была включена в Tropical Songs чарт как "Новинка" и сразу же взлетела на 24 место среди самых популярных латиноамериканских песен и их исполнителей. Ранее этот же трек занял первую строчку в рейтинге Music Choice (Most Added Tropical Song of the Week).
На днях Настя Каменских истерически расплакалась перед всей страной.
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