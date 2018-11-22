Тим часом у Карпатах переповнені лісовози із краденою деревиною їздять просто серед білого дня. Їх на відео фіксують місцеві активісти і передають відзняте до поліції. Жанна Дутчак продовжить.

Карпати тим часом і далі нещадно знищують. Лісовози із краденою деревиною їздять просто серед білого дня. Чому активізувалися лісові браконьєри, і чому не бояться покарання? - з'ясовувала Жанна Дутчак.

Киянин Євгеній Тавинок оселився у цьому гірському селі чотири роки тому. Планував створити тут центр для любителів усамітнення. Та замість тиші, - каже чоловік, нині чує тільки безперервний шум бензопил і лісовозів.

"Ранком встаєш - везуть, в шість-сім ранку пиляють. АЗ 66 гружені, ЗІЛи 131 вивозять деревину. Живі смереки, живі ялини, буки", - розповідає Євгеній Тавинок, житель села Яворів.

Пиляють деревину незаконно, - переконує Євген. На самовільні рубки він постійно наштовхується в лісі.

"Вчора я нагнав людину, яка незаконно тут була без документів. Пиляють, кидають серед лісу залишки, цінне вивозять, крадуть".

Із браконьєрською вирубкою місцевих лісів постійно борються активісти. Влаштовують рейди та облави. Ось цей лісовоз зі свіжою смерекою на кілька тисяч гривень хлопці затримали минулого тижня на виїзді з лісу.

"Цинізм і наглість взагалі немає меж. Якщо серед білого дня в центрі села лісовоз без документів виїзжає і вивозить ліс", - говорить Володимир Зузяк, громадський активіст.

Щоб оцінити масштаби катастрофи, разом із активістами вирушаємо в черговий рейд лісами. І майже одразу натрапляємо на десятки пнів від свіжозрубаних дерев. Збитки на десятки тисяч гривень.

"От ми прийшли взяли свіжу ділянку, де ми ще не були. І ми побачили - 50 на 50 квадрат, ми на місці знайшли 25 пнів за 25 хвилин. Я не розумію, чому правоохоронні органи контролюючі органи не бачать цього", - питає Володимир Зузяк, активіст.

Це територія Косівського райагролісу. Його директор про самовільні вирубки знає, пиляють дерева здебільшого місцеві жителі. Та ось завадити їм, каже: не в змозі. Мовляв, на підприємстві катастрофічно не вистачає працівників для охорони лісового фонду.

"Немає майстрів лісу, людей, щоб можна було залучити для охорони лісу. Люди розраховуються і виїжджають за границю, проблеми є, з кадрами дуже великі проблеми", - говорить Петро Костинюк, директор Косівського районного підприємства "Райагроліс".

Бездіяльна й поліція. Тільки за цей рік активісти направили до правоохоронців з десяток звернень, разом з переконливими відеофактами. Але в офіційних документах про сотні пнів після нелегальної вирубки не згадують. Кримінальні справи закриті. Начальник поліції виправдовується:

"Ті пні, які вже зрубані давно, і на яких стоять клійма - знімаєте на відео і кажете, що це незаконно зрубані дерева. Ми виїжджаємо на місце події - це підтверджено протоколами і поясненнями, що там на участку була зроблена певного роду якась рубка, і ті які ви виявили в кінцевому результаті получається два або три дерева", - говорить Олександр Байдусь, начальник Косівського відділу поліції.

Природозахисники публічно звернулися до керівництва Національної поліції та Міністерства екології просять створити робочу комісію з фахівців, які б пройшлися лісовими господарствами Прикарпаття та зафіксували виявлені активістами порушення.