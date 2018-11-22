У США відзначають національне свято - День Подяки. У Нью-Йорку відбудеться традиційний парад гігантських повітряних куль. Надувати їх організатори почали ще напередодні. І сам цей процес уже зібрав багато глядачів.

Святкову ходу проведуть Мангеттеном уже 92-ий раз. І до звичних надувних персонажів додадуться герої останніх популярних мультфільмів.

"Гадаю, їм варто наповнити кулі повітрям трохи більше, а то вони не будуть достатньо великими для параду. Ще можливо, їх слід підписати, бо є люди, які не знають, хто ці персонажі".