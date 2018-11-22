Британські королівські сади засяяли різдвяними вогнями [ Редактировать ]
Британські королівські сади Кью Гарденз засяяли різдвяними вогнями. Міріади різнокольорових ліхтариків освітили двокілометровий маршрут. Святкову ілюмінацію тут облаштовують шостий рік поспіль. Але, за словами керівництва, цьогоріч над оздобленням попрацювали, як ніколи.
Для глядачів цю феєрію природи і світла урочисто відкриють сьогодні увечері. Насолодитися казковою атмосферою можна буде до 5 січня.
"Це святкування Різдва, але це і свято природи. У ботанічному саду ми хочемо, щоб люди насолоджувалися прогулянкою на свіжому повітрі і зрозуміли, яка фантастична жива колекція тут представлена", - говорить Адам Фаррар, комерційний директор королівських ботанічних садів.
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