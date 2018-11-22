Саудівська Аравія має таланти і нарешті може їх показати. У країні вперше в історії стартувало телевізійне вокальне шоу.

Участь у ньому беруть і чоловіки, і жінки. Така революція в ортодоксальній мусульманській державі стала можлива після курсу на лібералізацію суспільного життя. Його останніми роками впроваджує кронпринц Салман.

Це має покращити імідж Аравії у світі та залучити більше інвестицій.

"Дехто з наших родичів і друзів говорили: як ви можете дозволити дівчині з'явитися на телебаченні, це - ганьба, і це не відповідає нашим традиціям. Але я їм сказала - немає нічого неможливого. І я сподіваюсь, це можливість для інших жінок розвивати свої таланти", - говорить Тахані, мама учасниці телешоу.