У Саудівській Аравії вперше запустили телевізійне вокальне шоу [ Редактировать ]
Саудівська Аравія має таланти і нарешті може їх показати. У країні вперше в історії стартувало телевізійне вокальне шоу.
Участь у ньому беруть і чоловіки, і жінки. Така революція в ортодоксальній мусульманській державі стала можлива після курсу на лібералізацію суспільного життя. Його останніми роками впроваджує кронпринц Салман.
Це має покращити імідж Аравії у світі та залучити більше інвестицій.
"Дехто з наших родичів і друзів говорили: як ви можете дозволити дівчині з'явитися на телебаченні, це - ганьба, і це не відповідає нашим традиціям. Але я їм сказала - немає нічого неможливого. І я сподіваюсь, це можливість для інших жінок розвивати свої таланти", - говорить Тахані, мама учасниці телешоу.
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